Giambruno | marito di Giorgia Meloni e quelle parole in tv sullo stupro | Pd e M5S vanno all’attacco

Leggi su notizie

(Di martedì 29 agosto 2023) “Se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi”. A pronunciare questeAndrea, giornalista Mediaset e compagno diMaloni. M5S e Pddi premier e conduttore “Forse dovremmo essere più protettivi nel dialogo e nel lessico. Se vai a ballare, tu hai tutto il diritto di ubriacarti – non ci deve essere nessun tipo di fraintendimento e nessun tipo di inciampo – ma se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi”. Andreain tv, M5S e Pd, foto ...