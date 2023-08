Giambruno e la frase “se eviti di ubriacarti non trovi il lupo” Polemiche social | “Faccia gli spot dei materassi con Mastrota” | “E Mediaset condivide questo messaggio?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 agosto 2023) “Forse dovremmo essere più protettivi nel dialogo e nel lessico. Se vai a ballare, tu hai tutto il diritto di– non ci deve essere nessun tipo di fraintendimento e nessun tipo di inciampo – ma sedie di perdere i sensi, magarianche di incorrere in determinate problematiche perché poi illo”, le parole pronunciate da Andrea, compagno della premier Giorgia Meloni, finiscono nel mirino della politica e dei. Un’altra uscita discutibile, messa in evidenza dal Fatto Quotidiano, dopo leestive sul negazionismo climatico (“È luglio, ha sempre fatto caldo“) e le accuse al ministro della Sanità tedesco Lauterbach in vacanza in Italia (“Se fa troppo caldo, stai a casa tua ...