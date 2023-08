Giambruno | bufera sui social per le frasi sullo stupro Ecco cosa ha detto

E'sui social per le parole di Andrea, giornalista e compagno della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Proprio nei giorni in cui più si dibatte degli stupri di Palermo e Caivano e ...Stai nella Foresta Nera, stai bene, no" gli aveva risposto. Eera finito addirittura in prima pagina sulla Bild.La reazione alle parole diRapida - complice anche un articolo de Il Fatto Quotidiano che ha riportato la vicenda - la reazione del web che scatena una vera e propriasue ...

Giambruno: Se non ti ubriachi non ti stuprano. Bufera sul compagno di Meloni Affaritaliani.it

Andrea Giambruno, giornalista e compagno di Giorgia Meloni , conduttore di Diario del Giorno su Rete 4, è finito di nuovo sotto attacco e sui social non c’è pietà per lui. “Forse dovremmo essere più ...E' bufera sui social per le parole di Andrea Giambruno, giornalista e compagno della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Proprio nei giorni in cui più si dibatte degli stupri di Palermo e ...