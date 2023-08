Commenta per primo Dal Mar Ligure al Lago di Garda. Vittoriosaluta ufficialmente il, diventando a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Feralpisalò. L'annuncio del passaggio a titolo definitivo del trequartista piemontese alla compagine ...17.20 - Torino e Burnley su Origi del Milan ( I DETTAGLI ) 16.10 - Vittorioe Luca ... che ha subito la rottura del crociato, e spera di potersi avvicinare ad Aramu delo Gaetano del ...Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Vittorioè un nuovo calciatore del Feralpisalò. L'ala delsi è trasferita a titolo definitivo nel club gardesano neopromosso in Serie B: ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2024 e ...

Genoa, Parigini va alla Feralpisalò. Interesse dal Belgio per Yeboah ItaSportPress

Dal Mar Ligure al Lago di Garda. Vittorio Parigini saluta ufficialmente il Genoa, diventando a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Feralpisalò. L'annuncio del passaggio a titolo definitivo del ...Parigini, rientrato dal prestito al Como, viene girato alla Feralpisalò. Dal Belgio interesse per Yeboah, dialoghi aperti e trattativa sui corretti binari ...