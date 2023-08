Gb | disagi traffico aereo potrebbero durare per giorni

(Di martedì 29 agosto 2023) Anche oggi si registrano voli cancellati e ritardi Inelnel Regno Unitodopo che numerosi voli sono stati cancellati lasciando migliaia di passeggeri bloccati a causa di un guasto tecnico nel sistema di controllo del(Atc). Il ministro dei Trasporti Mark Harper ha affermato che si è trattato del peggior incidente di questo tipo in “quasi un decennio” e ha annunciato che verrà effettuata una “revisione indipendente”. I problemi sono iniziati ieri dopo che un problema tecnico ha comportato l’inserimento manuale dei piani di volo da parte dei controllori. Anche oggi si registrano voli cancellati e ritardi, altre a molti aerei ed equipaggi fuori posizione. All’aeroporto di Heathrow sono state ...

Quali sono i rischi Come scrive la Bbc , alcunipotrebbero addirittura durare per alcuni ... logicamente, molto più tempo a causa dell'enorme volume diche non può essere gestito nella ......tecnico" che ha colpito i sistemi di controllo delaereo del Regno Unito ha portato alla cancellazione o a ritardi di centinaia di voli. A seguito del guasto, verificatosi ieri, iper ...Londra, 29 ago. - Inelaereo nel Regno Unito potrebbero durare giorni dopo che numerosi voli sono stati cancellati lasciando migliaia di passeggeri bloccati a causa di un guasto tecnico nel sistema di ...

Gb, ancora disagi in traffico aereo: potrebbero durare per giorni Adnkronos

I disagi nel traffico aereo nel Regno Unito potrebbero durare giorni dopo che numerosi voli sono stati cancellati lasciando migliaia di passeggeri ...