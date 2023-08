Sono destinate a produrre effetti negativi sui voli in partenza e in arrivo nel Regno Unito i contraccolpi del "tecnico" al coordinamento nazionale britannico dei sistemi di elaborazione informatica dei dati delle torri di controllo protrattosi ieri...Sono destinate a produrre effetti negativi sui voli in partenza e in arrivo nel Regno Unito i contraccolpi del "tecnico" al coordinamento nazionale britannico dei sistemi di elaborazione informatica dei dati delle torri di controllo protrattosi ieri...Delle volte potremmo osservarli fare delle cose senza senso, come rincorrere la propriao ... Vitória Ramos, la mamma del peloso, scherza dicendo che il suo cane, secondo lei, ha qualchedel ...

Gb: coda guasto a controllo voli si farà sentire per giorni - Ultima ora ... Agenzia ANSA

Sono destinate a produrre effetti negativi sui voli in partenza e in arrivo nel Regno Unito i contraccolpi del "guasto tecnico" al coordinamento nazionale britannico dei sistemi di elaborazione ...Sono destinate a produrre effetti negativi sui voli in partenza e in arrivo nel Regno Unito i contraccolpi del "guasto tecnico" al coordinamento nazionale britannico dei sistemi di elaborazione ...