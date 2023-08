Gb | ancora ritardi negli aeroporti dopo il grave guasto al sistema di controllo del traffico aereo

Se a Heathrow la situazione resta pesante, a Gatwick si conta sul rispetto di orari di partenze e arrivi, mentre a Luton si attendeuna giornata die cancellazioni. Secondo gli addetti ...domenica pomeriggio il sindaco Fabrizio Bonaccio sbottava sui social: " Enel indecente, i pochi uomini rimasti devono fare miracoli e i cittadini subire le conseguenze".Il mare ha restituito 94 corpi, di questi 35 erano bambini (se ne cercanosei), in una tragedia quella di Cutro che ha incrociato la disorganizzazione e inegli interventi, c'è anche ...

"Ferrovia Modena-Sassuolo ancora ritardi inaccettabili" il Resto del Carlino

In Gb resteranno "consistenti" i disagi e ritardi per i passeggeri con voli in partenza e in arrivo dal Regno Unito, in seguito a un guasto tecnico al sistema del traffico aereo verificatosi lunedì. L ...Voli cancellati, aeroporti chiusi, incendi nei camping. L’estate 2023 è stata funestata da disagi imprevisti, ma le vacanze da incubo, con pacchetti venduti dalle agenzie che ...