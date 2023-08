Galatasaray-Molde oggi in tv | canale | orario e streaming ritorno playoff Champions League 2023 2024

Leggi su sportface

(Di martedì 29 agosto 2023) Tutto pronto per ildeiditra. La partita, in programma alle 21:00 di stasera, martedì 29 agosto, riparte dal 3-2 dell’andata, che ha visto Icardi e compagni guadagnare un vantaggio importante in vista del match casalingo. L’appuntamento con la fase a gironi è ad un passo, ma il Gala non può permettersi errori. La partita potrà essere seguita anche in chiaro in tv su Italia 1, oltre che su Sky Sport Action e insu Sportmediaset.it, Mediaset Infinity, SkyGo e NOW. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, a partire dalle formazioni ufficiali del match, fino alla cronaca della partita e alle parole dei protagonisti. SportFace.