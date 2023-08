... la maggior parte irregolari sul territorio nazionale, a cui gli inquirenti contestano i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio,in ...Sia quello immobiliare, fatto di, terreni e fabbricati in genere, che mobiliare, cioè fatto da ...dalla banca e tenerli in casa anche se non è un suggerimento ideale per via di possibilie ...Ferita anche bimba di 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri:e danni in ... residenze estive e "vacanze" finalizzati a verificare la regolare dichiarazione al Fisco dei ...

Furti in case e negozi, sgominata banda di ladri a Salerno - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

CHIONS - «Scusa ma siamo senza soldi e dobbiamo mangiare. Ma vedo che anche tu non hai niente. Pazienza». Questo è il messaggio, in realtà scritto in un ...Nell'arco di otto mesi avrebbe messo a segno una serie di furti in appartamenti e negozi dai quali sono stati rubati preziosi, orologi di pregio e prodotti di elettronica di alta gamma per circa ...