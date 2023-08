Furti in case e negozi | i consigli del Questore Conticchio VIDEO

(Di martedì 29 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Attenzione a quello che pubblicate sui social perché state dando indicazioni sulla vostra assenza dalle abitazioni“. È uno deiche ha voluto dire amare ildi Salerno Giancarlo, commentando i risultati dell’operazione che ha consentito alla squadra mobile di Salerno di fermare cinque su otto soggetti ai quali risultano attribuiti una serie diin abitazioni e. Ilha anche ribadito la necessità che davanti a segnali sospetti, come la presenza di persone non note che si aggirano presso i condomini, sia necessario segnalarlo anche semplicemente con una telefonata al 112. Le Indagini hanno infatti messo in luce che la banda agiva con specifici sopralluoghi e foto dei posti individuati. Intanto, a proposito di ...

L'allarme per isuona quasi sempre nel periodo delle vacanze estive. Stavolta chi ha colpito ... Non solo: anche le vetture parcheggiate hanno subito lo stesso trattamento con i rispettivi ...... la maggior parte irregolari sul territorio nazionale, a cui gli inquirenti contestano i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio,in ...... la maggior parte irregolari sul territorio nazionale, a cui gli inquirenti contestano i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio,in ...

Furti in case e negozi, banda di georgiani sgominata a Salerno - Italia - Ansa.it Agenzia ANSA

È una fattispecie prevista e punita in modo diverso dal furto, in quanto più grave sicuramente. Riguarda anche le pertinenze di case, ville e non solo l’interno. Addirittura l’uomo, un 35enne ...Dopo aver scoperto il furto della loro amata auto, Alice e Giovanni si sono diretti immediatamente alla locale stazione di polizia per denunciare l’accaduto. Il tempo che avrebbero dovuto trascorrere ...