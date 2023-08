Furti in casa | tutti i numeri e i consigli per difendersi

Leggi su quifinanza

(Di martedì 29 agosto 2023) Tra i reati che preoccupano di più gli italiani spicca il furto in. Secondo una recente indagine condotta dall’Eurispes e dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale, con l’ausilio del Servizio di Analisi Criminale, il 26,6% delle 1.026 persone intervistate ha ammesso come il furto nella propria abitazione sia tra i crimini più temuti. Un altro 5,8% del campione teme in particolare il furto dell’auto, della moto o del motorino. Ma c’è davvero il motivo per preoccuparsi? Scopriamolo guardando i dati.in: in aumento dal 2020, ma meno rispetto agli anni pre-pandemia Non c’è da stupirsi se il furto è percepito come uno dei reati più preoccupanti dato che nel 2022 i, compresi quelli nelle abitazioni, sono aumentati del 17,3% rispetto all’anno precedente e nei soli primi sette mesi del 2023 sono ...