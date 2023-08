La denuncia di 493 '' deldi cittadinanza è il bilancio di chiusura di un'operazione, chiamata Free Time, svolta dalla guardia di finanza di Asti. L'indagine ha portato alla luce una frode per 3.5 milioni ...Melicucco (Reggio Calabria) - A Melicucco, i Carabinieri, hanno denunciato, nove persone, di cui cinque donne e due stranieri per indebita percezione deldi cittadinanza in quanto riscontrate inottemperanze ai requisiti. Nello specifico, le indagini, hanno permesso, attraverso un'attenta attività di analisi documentale in relazione alle diverse ...Share Facebook Twitter Stumbleupon LinkedIn Pinterest

Furbetti reddito cittadinanza, altri 242 denunciati ad Asti Agenzia ANSA

La denuncia di 493 'furbetti' del reddito di cittadinanza è il bilancio di chiusura di un'operazione, chiamata Free Time, svolta dalla guardia di finanza di Asti. L'indagine ha portato alla luce una ...Cori ed insulti contro il governo e la premier Giorgia Meloni, blocchi stradali, tafferugli con la polizia e tanta disperazione. Sconforto e tensione hanno attraversato oggi le strade di Napoli dove..