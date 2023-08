Fulham | ufficiale l’arrivo di Castagne

(Di martedì 29 agosto 2023) Ilha ufficializzato la firma di Timothydal Leicester. L’ex Atalanta era nel mirino della Juve Di seguito il comunicato del. COMUNICATO – «Il Club è lieto di annunciare la firma di Timothydal Leicester City per una cifra non rivelata. Terzino destro perfettamente abile a operare anche sul lato opposto,ha firmato un contratto fino all’estate del 2027, con un’opzione di estensione di ulteriori 12 mesi. Indosserà la maglia numero 21». Le prime parole a FFCtv: «Mi sento molto bene. È stata una lunga finestra di trasferimento, ma finalmente sono qui, e sono felice di essere qui. È un grande sollievo. Ho parlato con l’allenatore e non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi e giocare».

Castagne -, parole e comunicato Di seguito il comunicato del: "Il Club è lieto di annunciare la firma di Timothy Castagne dal Leicester City per una cifra non rivelata. Terzino destro ...Commenta per primo La Juventus lo ha trattato a lungo senza mai arrivare a un accordo con il Leicester che, invece, in queste ore ha trovato l'accordocon il F ulham. L'ex Atalanta si è trasferito a titolo definitivo e ha firmato un contratto di 5 anni. IL COMUNICATO - Il Club è lieto di annunciare la firma di Timothy Castagne dal ......SKY SPORT (canale 253) Ascoli - Feralpisalò (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 254) 20.45-... accessibile da cellulare e tablet o sul sito

Castagne giocherà ancora in Premier: ufficiale il passaggio al Fulham Goal Italia

La destinazione è di gradimento dello stesso Pjaca che nelle scorse settimane aveva detto no a una proposta del Pisa. Castagne al Fulham, è UFFICIALE: anche la Juventus pensava a lui nei mesi scorsi, ...Castagne al Fulham, è UFFICIALE: anche la Juventus pensava a lui nei mesi scorsi, prima di virare poi su Weah Timothy Castagne è ufficialmente un nuovo giocatore del Fulham. Anche la Juve aveva ...