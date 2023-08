Frosinone | Kaio Jorge | «Dimostrerò cosa posso fare»

(Di martedì 29 agosto 2023), attaccante della Juventus, ha parlato dopo l’ufficialità del prestito al. I dettagli, attaccante di proprietà della Juventus, ha pubblicato il primo messaggio da nuovo giocatore del. PAROLE – «Ciò che non ti sfida, non ti trasforma. Nuova stagione, nuovi obiettivi, nuovi traguardi. Felice dell’opportunità e fiducioso che farò del mio meglio. Non cadrò, non mi arrenderò. Dio è dalla mia parte e sono imbattibile. È ora di lavorare e mostrare». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24

Storie che s'incrociano ain un umida serata d'agosto poco dopo l'ufficialità dell'acquisto diJorge . Protagonisti Lorenzo Palmisani e Pierluigi Frattali , 19 anni di differenza, in ...La Juventus ha ufficializzato il passaggio in prestito diJorge al. Tutti i dettagli sull'operazione Di seguito il comunicato della Juve suJorge alCOMUNICATO ...FOTOGALLERY foto: www.frosinonecalcio.com %s Foto rimanenti Calciomercato Lindstrom al Napoli,Jorge alIl Napoli ufficializza Lindstrom dall'Eintracht (contratto fino al 2028). Ancora ...

Kaio Jorge saluta la Juventus: va al Frosinone, è ufficiale Tuttosport

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Kaio Jorge si trasferisce, a titolo temporaneo per un anno, al Frosinone. Dopo il rientro in gruppo al JTC, per lui è arrivata anche l’emozione del ritorno in campo all’Allianz Stadium il 9 agosto ...