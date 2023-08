(Di martedì 29 agosto 2023) Tornano i Pupi di Stac con la settima edizione della rassegna che dal 9 settembre al 1 ottobre porta ventitré spettacoli per famiglie in dodici comuni dell'area metropolitana.

Fratelli Burattini: Il viaggio magico nel Teatro di Figura LA NAZIONE

La settima edizione del festival Fratelli Burattini, ideato insieme a Daria Costi, coinvolge compagnie italiane e straniere lungo una rassegna diffusa e itinerante, che esce per il terzo anno ...Domani a San Nicolò, l'InCirco presenta "Storie appese a un filo", una rassegna di spettacoli di burattini gratuiti per tutti a partire dai 3 anni. Protagonista: Massimiliano Venturi.