Francia | niente più “abaya” a scuola per le studentesse musulmane

(Di martedì 29 agosto 2023) Nuova polemica insulla “”, abito delle donne islamiche non espressamente religioso ma che spopola fra le, in particolare nelle banlieue. Il ministro dell’Educazione nazionale, Gabriel Attal, ha annunciato ieri che con il nuovo anno scolastico la “”, che copre tutto il corpo e si può acquistare in tutti i grandi magazzini, sarà proibito nelle scuole pubbliche. Questa mattina il portavoce del governo, Olivier Véran, ha detto ai microfoni di BFM che si tratta “chiaramente” di un abito religioso e che la“è il tempio della laicità”. La diffusione della “” negli spazi pubblici è stata finora “tollerata”, anche se l’abito è sempre stato più frequentemente “consigliato” dai religiosi ortodossi islamici più ortodossi. Nelle scuole di banlieue, le ...

