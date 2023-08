"Sorprende che sempre più donne siano vittime dell'attenzione omicida, una scia di dolore che non accenna a placarsi". A dirlo in un'intervista a La Stampa è la giornalista, autrice dell'iconica trasmissione Storie Maledette che in autunno ritorna su Rai 3. Per"il ruolo femminile di oggi è sempre più rilevante. E certi uomini - continua - , ...Estratto dell'articolo di Michela Tamburrino per 'La Stampa'Estate di delitti, quella 2023. Estate calda, bollente di morti ammazzati. In maggior parte donne, trucidate in casa. Ma anche di figli fragili che uccidono i genitori. Storie ...Venne, forse per questo suo fare, frainteso e accusato di misoginia quando nel 1974 rilasciò un'intervista ain cui 'parlava di un matriarcato in Sicilia responsabile di un'educazione ...

Franca Leosini: “E’ un’estate violenta ma è troppo facile dare la colpa al caldo” Perizona

In un’intervista a La Stampa, Franca Leosini parla della sua iconica trasmissione “Storie Maledette”, che ritorna in una Rai ...La giornalista in un’intervista alla Stampa: “Un aumento del male negli ultimi anni Sono i corsi e i ricorsi, non concediamo al male anche ...