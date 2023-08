Una porzione di rocce si è staccata, a causa del maltempo, ieri sera a Bisuschio (Varese). Alcune rocce sono rovinate verso valle, sorpassando delle reti di protezione e fermandosi in alcuni giardini ..."Evacuati per precauzione i 70 ospiti di due strutture ricettive a Cortina d'Ampezzo, in località Passo Tre Croci, per il pericolo di distaccodopo una", hanno reso noto i vigili del ...A causa del maltempo, ieri sera a Bisuschio (Varese) si è verificata unadi. Alcune rocce sono rovinate verso valle, sorpassando le reti di protezione e fermandosi in alcuni giardini di abitazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di ...

Frana di massi nel Varesotto, evacuate quattro famiglie Agenzia ANSA

Una porzione di rocce si è staccata, a causa del maltempo, ieri sera a Bisuschio (Varese). Alcune rocce sono rovinate verso valle, sorpassando delle reti di protezione e fermandosi in alcuni giardini ...Dopo una frana detritica lungo la SR 48 in località Passo Tre Croci ... l'evacuazione di tutte le strutture ricettive per la possibilità di distacco di grossi massi". Le 70 persone sono state ospitate ...