FOTOGALLERY - Calolziocorte Lecco | accoltellato in stazione davanti alla madre | giovane muore in ospedale

LA VITTIMA AVEVA 23 ANNI 29 agosto 2023 20:50(Lecco), accoltellato in stazione davanti alla madre: giovane muore in ospedale - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte ......del Burkina Faso è stato accoltellato oggi pomeriggio alla stazione ferroviaria di(...Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Tabaccaia uccisa a Foggia, fiori e biglietti ......del Burkina Faso è stato accoltellato oggi pomeriggio alla stazione ferroviaria di(...Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Tabaccaia uccisa a Foggia, fiori e biglietti ...

Lecco, accoltellato in stazione: ragazzo di 23 anni muore davanti alla madre ilmessaggero.it

La vittima aveva 23anni. Il colpevole dell'aggressione non è ancora stato identificato. Sul caso indaga la polizia ferroviaria ...