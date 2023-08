FOTO – Sanchez scalda motori | a caccia dell’esordio in Inter-Fiorentina

Leggi su inter-news

(Di martedì 29 agosto 2023)corre e lotta in allenamento, intenzionato ad esordire presto con la maglia nerazzurra. Saràla sfida giusta? Di seguito lapubblicata dall’attaccante sui social. ALLENAMENTO – Alexisè arrivato solo due giorni prima di Cagliari-e, non avendo ancora raggiunto una condizione fisica ottimale, non è stato convocato da Simone Inzaghi. Ma il cileno, che ha sempre voglia di mettersi in gioco, adesso scalpita e non vede l’ora di entrare in campo. Lo dimostrano anche le, pubblicate sul proprio profilo Instagram, che lo ritraggono in allenamento col suo solito volto grintoso. Perla prossima chance, probabilmente quella giusta, sarà quella di domenica prossima, in ...