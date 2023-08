Fondo Indigenti | contributi a fondo perduto per il Superbonus 2023

Conto alla rovescia per l'accesso al "" previsto dal Decreto Aiuti - quater per aiutare i meno abbienti a completare nel 2023 i lavori ammessi al Superbonus . I criteri e le modalità di accesso ai contributi sono state ......individuati sulla base degli elenchi stilati dalle organizzazioni del terzo settore che operano sul territorio e dalle altre organizzazioni locali operanti neldi aiuti europei agli(...Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che stabilisce le regole per l'accesso al, a supporto dei contribuenti che non riescono a pagare la parte di lavori di ristrutturazione fuori dall'agevolazione, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 agosto 2023. Nel ...

Superbonus e fondo indigenti, decreto MEF in Gazzetta Ufficiale ... Informazione Fiscale

In tal caso potresti rientrare nell’assegnazione del ribattezzato “Fondo Indigenti” stabilito in via preliminare dal Decreto Aiuti Quater e pubblicato in Gazzetta il 25 agosto con il Decreto ...Inoltre, 2 rappresentanti dell’ANCI; 2 rappresentanti delle Organizzazioni partner Nazionali (OpN) che partecipano al programma FEAD (Fondo di aiuti europei agli indigenti); 1 rappresentante ...