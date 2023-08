Fondi | Formia | Gaeta e Latina ottengono il marchio di “botteghe e mercati storici del Lazio”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 29 agosto 2023) Roma – La Regioneha pubblicato la Determina con la quale sono stati approvati gli elenchi delle attività,e fiere storiche che, in seguito ai censimenti svolti dai Comuni in collaborazione con l’Associazione Ana Ugl hanno ottenuto il riconoscimento di “Mercato e fiera di valenza storica del” e di “Bottega e attivita’ storica del”. Ana Ugl ha informato con una nota ufficiale i Sindaci e gli Assessori alle Attività Produttive dei Comuni e sono stati informati anche il Vescovo della Arcidiocesi di, Mons. Luigi Vari, ed il Vescovo della Diocesi di, Mons. Mariano Crociata. E’ un importante riconoscimento che consente l’inserimento nell’ “Elenco regionale dellestoriche”, istituito in base alla ...