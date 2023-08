Fondazione De Sanctis | capolavori raccontati dagli scrittori | a Roma otto incontri in biblioteca

Leggi su ildenaro

(Di martedì 29 agosto 2023) Dal 31 agosto al 12bre tre bibliotechene ospitano “della letteratura”, un ciclo diletterari a cura dellaDe. Il progetto, promosso daCapitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico biennale “Estatena 2023-2024” curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con Siae. La rassegna si articola inappuntamenti ad ingresso libero e gratuito dedicati alla cittadinanza e due appuntamenti riservati alle scuole, non facenti parte del programma Estatena. In ciascun incontro un ospite speciale introdurrà un maestro della letteratura mondiale attraverso uno dei suoi ...