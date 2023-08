Fondazione Angelo Vassallo | il maestro Mangone dona tela su porto di Acciaroli

...e quella parte della famiglia che aveva imparato ad appassionarsi al calcio grazie al padre: ... era poi entrato come membro del board dellaSan Patrignano molto importante soprattutto ......e quella parte della famiglia che aveva imparato ad appassionarsi al calcio grazie al padre: ... era poi entrato come membro del board dellaSan Patrignano molto importante soprattutto ......Parrella, laureato in Filosofia; Luca Siniscalco, professore di Estetica; Andrea Scarabelli, vicesegretario dellaJulius Evola. L'iniziativa ha indispettito non poco l'Associazione ...

Fondazione Angelo Vassallo, il maestro Mangone dona tela su ... Il Denaro

A Pollica si avvicinano i giorni del ricordo. Sono passati 13 anni dalla scomparsa del Sindaco Angelo Vassallo, ucciso brutalmente la notte del 5 settembre del 2010. La Fondazione nata in suo onore, ...Si terrà a Venezia il “Beyond Charity Cocktail” a favore della Fondazione De Marchi per la ricerca scientifica e la cura dei bambini con tumori e gravi malattie, voluto da Beyond the Rules & Magazine.