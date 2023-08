Foggia | fiori e dediche all’esterno del negozio della tabaccaia uccisa

(Di martedì 29 agosto 2023) Dopo l’omicidio di ieri mattina adi unadi 72 anni in via Marchese De Rosa, oggi è il giornodisperazione di un’intera città, che ha deciso… L'articolo proviene da Puglia24news.

Riposa in pace": sono alcuni dei messaggi, accompagnati da, lasciati davanti alla saracinesca della tabaccheria in via Marchese De Rosa a, la cui titolare 72enne, Francesca Marasco, è ...La vittima ieri mattina aveva riaperto la sua attività dopo la pausa estiva. Molto probabilmente quando il rapinatore è entrato nell'esercizio commerciale la donna ha opposto resistenza e l'uomo l'ha ...

Tabaccaia uccisa a Foggia, fiori e biglietti sul luogo del delitto. FOTO Sky Tg24

È tanta l'indignazione. Sui social si susseguono le attestazioni di stima e affetto nei confronti della vittima e dei suoi familiari. La sua attività è "il simbolo del non ritorno" ...La vittima, Francesca Marasco, 72 anni, è morta dopo essere stata accoltellata nella mattinata di lunedì 28 agosto ...