Flotte - LoJack al Fleet&Business Day 2023

(Di martedì 29 agosto 2023) Famosa per il suo sistema antifurto basato su un localizzatore in radiofrequenza, che ha già permesso il recupero di molti veicoli e attrezzature rubati,ha recentemente esteso i suoi servizi allee alla filiera della vendita e della riparazione veicoli, grazie alle sinergie con gli altri brand del gruppo CalAmp, in cui è entrata da alcuni anni. Integrando la geolocalizzazione con l'analisi dei dati di servizio del veicolo (quali regime motore, marcia, livello di carica delle batterie e del serbatoio carburante) il portafoglio servizi spazia ora dalla manutenzione predittiva alla previsione dell'orario d'arrivo, dalla pianificazione del percorso all'assegnazione dei compiti e, ancora, all'analisi dello stile di guida per contenere consumi ed emissioni. Il modulo CrashBoxx consente infine di rilevare automaticamente ogni parametro relativo ...