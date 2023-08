Flotte - CSM360 al Fleet&Business Day 2023

Leggi su quattroruote

(Di martedì 29 agosto 2023) Car Service Management 360 è service mobility partner di grandi società di noleggio,, reti e costruttori, grazie a un'offerta integrata di servizi in outsourcing per manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione sinistri e riparazioni, interventi con officine mobili. Per coordinare un network di 3mila centri di assistenza convenzionati in grado di operare su auto, quadricicli e veicoli commerciali in tutto il territorio nazionale, ha sviluppato un concetto di full service management completamente digitalizzato, che si prende cura di vetture e altri mezzi dalla messa in strada al fine noleggio e oltre, fino alla rottamazione. Da quattro anni sul mercato,è partner del Fleet&Business Day, l'evento che la nostra testata ha organizzato il 21 settembre prossimo alla Cantina Bellavista in Franciacorta, a Erbusco, in ...