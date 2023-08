Firenze | il campanello della fermata sull' autobus è rotto | la ' soluzione' è disastrosa e comica

(Di martedì 29 agosto 2023) Anche ail trasporto pubblico può soffrire qualche disagio. Su undel capoluogo toscano, ilper lasi è. Chi di dovere, ha trovato unadiscutibile (che tuttavia vi strapperà sorriso).è una delle città italiane più apprezzate al mondo dai turisti per via del suo innegabile fascino esua gloriosa storia. Tuttavia, qui vivono 'solo' 380.000 persone. Pur essendo capoluogo, non è una città enorme e il centro può essere percorso interamente a piedi senza grossi sforzi. A, inoltre, non esiste una metropolitana: il trasporto pubblico si divide trae tram. In passato fu avviata una raccolta firma per averne anche a, che ...

Gli agenti hanno fatto un primo tentativo di accesso nel palazzo ma una volta dentro sembrava non esserci modo di entrare in casa della persona bisognosa d'aiuto, in quanto alnon ...Gli agenti hanno fatto un primo tentativo di accesso nel palazzo ma una volta dentro sembrava non esserci modo di entrare in casa della persona bisognosa d'aiuto, in quanto alnon ...... come quelle da bancarelle per turisti ao in una qualsiasi città d'arte italiana con il ... Carrie deve fare i conti con il bagaglio emotivo di lui e suona und'allarme metaforico: è ...

Minaccia i passanti con l'estintore: torna l'uomo-incubo di Firenze a ... LA NAZIONE

Domenica notte, intorno alle 3.00, al 112 Nue sono arrivare una serie di chiamate da parte dei residenti di Rifredi, svegliati di soprassalto nel cuore della notte a causa di forti e continue grida ...