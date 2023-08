Fiorentina | Mandragora | «Vogliamo rifarci per le finali perse»

(Di martedì 29 agosto 2023) Le parole di Rolando, centrocampista della, sulla nuova stagione. Tutti i dettagli in merito Rolando, centrocampista della, ha parlato ai canali ufficiali del club. PAROLE – «E’ stato un inizio che ci fa ben sperare, abbiamo lavorato in ritiro per farci trovare pronti. Sappiamo che ogni 3-4 giorni arriva un esame, siamo già proiettati verso la partita di giovedì che per noi sarà molto importante. Hobby? Non ho molte passioni, sono un ragazzo semplice e mi piace passare il tempo con la famiglia e la piccola appena nata. Ho dedicato il gol a lei, era doveroso, è stato un gesto di grande felicità. Per quanto riguarda le passioni amo giocare alla playstation, a Fifa o Call of Duty».

E' quanto ha detto il centrocampista della, Rolando, in un'intervista rilasciata ai canali social dei Viola, in merito ai playoff di ritorno della Conference League contro il ...Ora siamo concentrati sulla gara di giovedì che è fondamentale per noi" ha aggiuntoche poi ha raccontato di aver dedicato il gol fatto alla prima col Genoa alla figlia nata da poco. "...Partecipa(ed è chiave)nell'azione del 2 - 0 dellacon una imbucata di grande qualità per ...5,5; entra e non porta nulla. INFANTINO S. V. KOUAMÈ 6; porta un po' di vivacità. ...

Fiorentina, Mandragora: "Inizio fa ben sperare, ora pensiamo al ... PPN - Prima Pagina News

"E' stato un inizio che ci fa ben sperare. Siamo contenti, abbiamo lavorato duramente in ritiro per farci trovare pronti. ci siamo riusciti ma ...Le pagelle e highlights di Fiorentina - Lecce, gara valida per la seconda giornata di Serie A 2023/2024: Duncan è il migliore del match ...