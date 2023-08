Festival di Venezia 2023 | la madrina Caterina Murino vince tutto al bagno inaugurale

Istruzioni per cominciare bene una Mostra del cinema di: far arrivare George Clooney . Il divo è sbarcato in Laguna con la moglie Amal e tutto il ... Nell'ultimosotto la direzione ...... la cui presenza aè data più probabile della voglia di rilasciare interviste, mentre di un ... Troppi nel suo caso gli interessi in campo, troppa la concorrenza con undi Cannes che se ...Bolognese , ma da anni trapiantata a Milano, dopo la laurea all'Università Ca' Foscari di...collaborato alla trascrizione dei cortometraggi del regista svedese Gösta Werner per ildel ...

Festival di Venezia 2023 madrina e look sul red carpet Io Donna

Maestro, che sarà presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia il 2 settembre ... suo padre sul grande schermo (Maestro sarà presentato al New York Film Festival per poi uscire ...Amal Clooney è arrivata per il Festival di Venezia 2023, in occasione della 14esima edizione degli Diane von Furstenberg Awards, che premiano le donne ed attiviste “straordinarie”. La moglie di George ...