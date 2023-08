Ferrara Sotto le Stelle | XXVII edizione

Leggi su funweek

(Di martedì 29 agosto 2023) Tornaleper la sua ventisettesima, confermandosi una rassegna tra le più longeve in Italia ma sempre fresca e in continuo movimento, capace di rinnovarsi ed evolversi ogni anno offrendo una proposta musicale varia, polimorfa e mai banale. Una rassegna di qualità che intercetta la migliore musica in circolazione per portarla a un pubblico sempre più ampio e vario. Dopo le preziose anteprime di giugno con i live di Vasco Brondi, Kevin Morby, Giovanni Truppi, Anna Carol e Macie Stewart, dal 7 al 9 settembre il suggestivo Cortile del Castello Estense di, nel cuore della città, ospiterà i concerti di Fatoumata Diawara (7 settembre), Trentemøller (8 settembre) e Arab Strap (9 settembre). Tre artisti che, incorniciati in una location prestigiosa ed esclusiva, ...