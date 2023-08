Farà proposte concrete Don Patriciello e la visita di Meloni Opposizioni contro Giambruno

Leggi su iltempo

(Di martedì 29 agosto 2023) Laal Parco Verde di Caivano teatro degli stupri nei confronti delle due cuginette di 11 e 12 anni, poi il volo per Atene per il bilaterale in programma col primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis. Questa l'agenda di Giorgiaper giovedì 31 agosto. Il presidente del Consiglio, dopo aver annunciato in Consiglio dei ministri di essere rimasta «profondamente colpita delle notizie terribili» provenienti dalla città dell'hinterland napoletano, ha quindi raccolto l'invito formulato da don Maurizio. Il premier, ha annunciato il parroco di Caivano, sarà al Parco Verde «giovedì mattina e io mi metterò a disposizione. Ha detto che verrà con». In Cdmha già anticipato che «l'obiettivo del governo è "bonificare" l'area, garantendo che per la ...