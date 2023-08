Fabrizio Corona contro Marracash | “Morgan non ‘gratta’ Lo fa chi vende ai ragazzini storie di fi*a | tossicità e soldi facili”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 agosto 2023) “Ridi? Ma vai a casa tua che non te lo meriti lo spettacolo d’arte, non lo capisci, non è roba tua, sei molesto. Stai venendo a rompere i co***oni a me che vi ho dato una cosa. Fate ridere, siete proprio stupidi. La società, la gente come voi, è una me*da. State zitti, basta, avete rotto il ca**o. Ho dei sentimenti, cog***ni! Non sono un personaggio! Andate a vedere, andate a vedere Fedez”. Cosìal pubblico riunito a Selinunte per lo spettacolo “Battiato – Segnali di vita e arte“. Insulti, non solo questi, per i quali il cantautore si è scusato. Enon è stato zitto: “, bella per te che ancora riesci a farti pagare da una tv, o dai promoter che ci cascano. Ma mentre gratti gli ultiminon mi nominare mai più”, la sua risposta. Ora interviene ...