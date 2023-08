Fabrizia Pons | una vita in corsa sulle 4 ruote

Leggi su dilei

(Di martedì 29 agosto 2023) Esiste un intero universo di donne che sfidano gli archetipi. Adrenaliniche, intraprendenti e audaci, abbracciano l’avventura, si tuffano nell’ignoto e non si tirano indietro di fronte alle sfide. Sono pioniere, leader e innovatrici che creano nuovi percorsi, aprendo così strade mai intraprese prima. Queste donne coraggiose non hanno paura di mettersi in gioco, di rischiare, di provare qualcosa di nuovo. Non si accontentano dello status quo, vivono laal massimo, affrontando ogni giorno con impegno, determinazione e una passione bruciante per ciò che fanno. Una di loro è, campionessa affermata di rally. Ha partecipato a un totale di 224 gare, di cui 88 a livello internazionale. Le sue capacità straordinarie l’hanno resa la prima donna a vincere un titolo mondiale. Ha conquistato quattro titoli italiani e si è messa ...