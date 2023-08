Fabio Fatuzzo commissario unico del Governo per la Depurazione

(Di martedì 29 agosto 2023) “Il professorè il nuovostraordinariodelper la. Lo stabilisce un decreto del presidente del Consiglio, che formalizza la nomina decisa dal ministro degli Affari Europei, Raffaele Fitto, di concerto con il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin“. Lo rende noto il Mase in una nota. “Oltre a, presidente di Sidra Spa ed ex parlamentare, la struttura chiamata a realizzare gli interventi di collettamento, fognatura edelle acque reflue urbane negli agglomerati idrici oggetto di infrazione comunitaria si compone anche di due nuovi subcommissari: Salvatore Cordaro e Antonino Daffinà“. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

'Vogliamo congratularci con il professorper il nuovo importante incarico che ha ricevuto dal Governo nazionale, segno che l'esperienza maturata nel corso degli anni da amministratore locale prima e poi nella direzione di ...Lo dice, neo Commissario unico per la depurazione, che in una intervista al quotidiano 'La Sicilia' parla delle perplessità espresse dal governatore siciliano Renato Schifani sulla sua ..., 72 anni e una vita passata tra il Movimento Sociale Italiano e Alleanza Nazionale , prenderà il posto di commissario che è stato del professore Maurizio Giugni . Un passaggio di ...

Lo fa in un momento in cui non si è ancora spenta l'eco delle polemiche innescata dal governatore Renato Schifani dopo la nomina da parte del governo nazionale della nuova terna guidata da Fabio ...Dopo la nomina del nuovo commissario alla depurazione, Fabio Fatuzzo (QE 28/8), sono stati pubblicati i dati conclusivi del precedente ...