Fa colazione e muore a soli 30 anni | addio al calciatore

Si è accasciato al suolo subito dopo la colazione e non si è più rialzato. Aveva soltanto 30 anni. Si trovava in vacanza ad Otranto, nel Salento. La tragedia si è consumata intorno alle 11 di mattina, in un B&B di via Madonna del Passo. La fidanzata ha visto la scena e ha subito chiamato i soccorsi che sfortunatamente non hanno potuto fare nulla per salvare il 30enne. Leonardo Cremonesi è morto, il giovane di Lodi aveva 30 anni. Il giovane stava trascorrendo le vacanze estive nel Salento con la sua fidanzata quando all'improvviso una mattina ha avuto un malore fatale.

