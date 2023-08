F1 | i precedenti della Ferrari a Monza Da sempre si alternano periodi di ‘vacche magre’ ad altri di ‘vacche grasse’

Leggi su oasport

(Di martedì 29 agosto 2023) Lasi appresta a vivere l’appuntamento di casa, inteso come GP nazionale. Domenica 3 settembre, la pista disarà palcoscenico del Gran Premio d’Italia. L’autodromo edificato alle porte di Milano è quello in cui la Scuderia di Maranello ha raccolto il maggior numero di vittorie (19). Vero che in Germania le Rosse hanno ottenuto più successi, distribuiti però in vari circuiti (Nürburgring, Hockenheim, Avus). Andiamo pertanto a ripercorrere la lunghissima sequela di affermazioni del Cavallino Rampante in Brianza, dividendola giocoforza in capitoli. IL BACK-TO-BACK DI ASCARI La prima vittoria giunge nel 1951 per merito di Alberto Ascari, il quale si rende protagonista di un furibondo duello con l’Alfa Romeo di Juan Manuel Fangio, peraltro esacerbato dal fatto che i due siano in piena bagarre per la conquista del Mondiale. L’italiano guadagna ...