F1 | Carlos Sainz in trattativa con Audi La conferma del padre | “Ci sono contatti Ferrari? Vedremo…”

(Di martedì 29 agosto 2023) Se ne parla ormai da mesi, ma il capitolo odierno segna un punto importante.sarebbe incon, e laarriva direttamente daldello spagnolo.Senior, leggenda del rally, ha annunciato che l’attuale portacolori dellasta parlando conin direzione del 2026, anno nel quale il colosso tedesco farà il suo debutto in Formula Uno. “Naturalmente ci, ma al momento non c’è nulla di concreto. Penso che per noi sia un momento da aspettare e vedere. Ma ovviamente,, si stanno muovendo. Stanno lavorando duro. Hanno l’ambizione di diventare davvero bravi, molto velocemente, quindi si stanno muovendo ...

... in lotta con Williams e Alpine se la gara fosse stata regolare, aspetto ampiamente confermato senza mezzi termini anche dallo stessoche al sabato aveva parlato di Ferrari sesta forza ...Nella fattispecienon poteva essere dispiaciuto per aver concluso in top five con una SF23 capricciosa con l'anteriore, inguidabile e a tratti imprevedibile. Lo stato dell'arte dopotutto ...... offrendosi alla Ktm […] Leclerc non ha ancora esternato l'intenzione di alzare il piede, ma è evidente che l'atteggiamento del compagno, più attento a non andare oltre […] ...

Sainz vede solo rosso: "Ferrari voglio il Mondiale. Io sono felice qui" La Gazzetta dello Sport

Non ci abitueremo mai a sorridere per le posizioni di rincalzo, ma anche i sorrisi vanno contestualizzati. Nella fattispecie Carlos Sainz non poteva essere dispiaciuto per aver concluso in top five ...Sul circuito e nella gara dei tifosi più attesa, alla scuderia di Maranello viene chiesto altro dopo il miracoloso risultato di Carlos Sainz e lo sconcertante ritiro del compagno, un Leclerc sempre ...