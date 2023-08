Ex-Otago | il nuovo singolo ‘Con Te’ | «Storia di una relazione quasi eterna»

(Di martedì 29 agosto 2023) Gli Ex-tornano con nuova musica: Con te è ildella band genovese, fuori per Capitol Records Italy/INRI, dall’1 settembre in radio e su tutte le piattaforme digitali. Ballad intima e profonda, Con te è una raccolta di spaccati della quotidianità di coppia. È la celebrazione della bellezza della vita vissuta in due, esaltata da un ritornello che si apre con gli archi e un riverbero che vestono di appassionata profondità l’arrangiamento. «Questo pezzo parla di unalunga, lunghissima,. – dicono gli Ex-– Quando unaamorosa si prende tutto, rimane poco all’individuo. Non un segreto, una parola, un desiderio. Ma forse è anche questa la magia di diventare una cosa sola, vivere tutto ...

la band genovese Ex -, la cui attività è rimasta in stand - by per qualche tempo, torna in radio e su tutte le piattaforme digitali con unsingolo , e poi e, live, sui palcoscenici.

