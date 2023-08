Marcello De Angelis, responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Lazio, ha presentato le sue dimissioni dall'incarico che ricopriva. Le dimissioni sono state formalizzate attraverso ...(**) Continuando poi a documentarmi sull'scoprirò che il vezzo dei 'Campi Scuola' o dei 'Campi di Addestramento' non era un appannaggio esclusivo dell'Organizzazione di Facchinetti. In ...... come è stato per Berlusconi e per Salvini, che pensa che per farlo ci sia una panciadel ... definendole frasi 'gravissime, al limite dell'. 'La sinistra se ne faccia una ragione. Non ...

Eversione nera: Marcello De Angelis si dimette dalla regione Lazio Globalist.it

La partita di Vladimir Putin è la prova del fuoco dell’autocrazia, che riassume in sé i pieni poteri nella stagione del successo, ma si carica della piena ...Raffaella Fanelli, che da anni indaga con successo su stragi e misteri d’Italia, ha collaborato con numerose testate, tra le quali la Repubblica, Sette - Corriere della Sera, Panorama, Oggi e ...