Europei Pallavolo Femminili 2023 Quarti ? | Calendario Partite | Orari e Canali TV Sky e NOW

(Di martedì 29 agosto 2023) Prosegue l’edizione numero 33 del CEV EuroVolley femminile, che sta per mettere in scena idi finale, in programma tra domani, martedì 29, e mercoledì 30 agosto, in due città, l’italiana Firenze e la belga Bruxelles.che avranno tra le grandi protagoniste anche l’Italia campione in carica che, dopo il successo per 3-0 sulla Spagna, tornerà sotto rete ancora al PalaWannydel capoluogo toscano.Le...

Azzurri senza problemi al debutto L'Italia batte il Belgio per 3 - 0 (25 - 17, 25 - 18, 25 - 15) a Bologna oggi, 28 agosto 2023, nel match valido per il Gruppo B deglidi palavolo maschile. I ragazzi del ct De Giorgi si impongono in poco meno di un'ora e mezza di gioco.L'Italia supera il Belgio per 3 - 0 nella gara d'esordio deglidimaschile 2023. Per gli azzurri una partita perfetta in cui superano gli avversari per 25 - 17, 25 - 18, 25 - ...Scattano stasera a Bologna con la partita inaugurale Italia - Belgio i Campionati2023 e maschili diche si svolgeranno in Italia e che avranno una parentesi di partite al PalaBarton di Perugia dal 30 agosto all'1 settembre con 6 gare della Pool A, tra le quali ...

Oggi martedì 29 agosto (ore 21.15) si gioca Italia-Francia, quarto di finale degli Europei 2023 di volley femminile. La nostra Nazionale scenderà in campo al PalaWanny di Firenze, per disputare il ...