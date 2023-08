Europei maschili volley | Italia - Belgio 3 - 0 | gli highlights

L'Italia inizia nel migliore dei modi il suo Europeo in casa travolgendo nella gara di esordio all'UnipolArena di Bologna il Belgio ...L'Italia campione in carica ha inaugurato a Bologna la 33esima edizione dei Campionati2023 battendo il Belgio. La kermesse del volley è in programma fino al 16 settembre in Italia, ...Alessandro Bovolenta: "Ho vissuto questo esordio aglicon grande felicità e ho cercato di vivere con serenità questo momento così importante. Questa sera un pensiero va alla mia famiglia e a ...

Esordio con vittoria per l'Italvolley maschile agli Europei. A Bologna, alla Unipol Arena, gli azzurri hanno battuto il Belgio 3-0. Questi i parziali: 25-17, ...