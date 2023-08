Europei femminili volley 2023 | l’Italia vola in semifinale | demolita la Francia

(Di martedì 29 agosto 2023) Se arrivare inera l’obiettivo minimo, si può dire chel’abbia ampiamente centrato. Grazie al successo in tre set ai danni dellanella partita valevole per i quarti di finale deglidi, le ragazze di Davide Mazzanti hanno infatti proseguito il loro percorso netto, guadagnandosi un posto tra le migliori quattro d’Europa senza perdere neppure un set. Dopo la sofferta vittoria contro la Spagna, le azzurre hanno ottenuto un altro successo al Palazzo Wanny di Firenze, mandando al tappeto la compagine transalpina per 3-0 (25-14, 29-27, 25-13). Come suggerisce il punteggio, c’è stata partita esclusivamente nel secondo set ma la “colpa” è del, che si è concessa una piccola flessione in mezzo a ...

