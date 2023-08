...polemica social che fa intravedere un naufragio sicuro nel progetto comune in vista delle. ...- Calenda Il loro destino dipende da quest'uomo in mutande: come sono ridottiCalenda suprima delle: "Io e Matteo ci siamo ritrovati".su Calenda, dopo le: "Calenda non è affidabile". Calenda su, dopo la scissione del gruppo: "Ho sbagliato a ...Un partito liberale che apre le porte ai delusi di Italia Viva Se l'ex Premier Matteo, in vista delle elezionidel prossimo anno, ha lanciato la sua sfida per occupare lo spazio ...

Europee: Renzi, 'daremo la sveglia con il simbolo del Centro' La Gazzetta del Mezzogiorno

Roma, 29 ago (Adnkronos) – “Sveglia Europa, verrebbe da dire ... E questa sinistra populista sta fallendo la prova dell’opposizione”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.Roma, 29 ago (Adnkronos) – “Chi vuole aiutarci a crescere sui social sappia che abbiamo l’obiettivo di arrivare a 5 Milioni totali di followers: una bella macchina pronta a correre verso le europee”.