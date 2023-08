Estrazione Million Day martedì 29 Agosto 2023 | i numeri vincenti

(Di martedì 29 agosto 2023) La redazione di Zon.it offre un appuntamento quotidiano con la lotteria più giocata dagli italiani. Isaranno disponibili su questa pagina a partire dalle ore 13.00 e questa sera alle 20.30. Scopriamo insieme in diretta quelli dell’Day di oggi,29. Idi oggi29Combinazione vincenteDay 29Come si gioca alDayDay è il gioco quotidiano del lotto ed è ancora in cerca della prima vincita milionaria del 2022. Alle 13.00 e alle 20.30 di ...

...quello delDay in cui il giocatore, giocando 1 o al massimo 2 euro, deve scegliere 5 numeri dall'1 al 55. Due le estrazioni previste per ogni concorso. La vincita è avvenuta con l'...... 'Estate sicura': denunce e sanzioni 29 Agosto Estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e delDayDay delle ore 13 di oggi Martedì 29 Agosto 2023: i numeri vincenti 29 ......possibile essere indirizzati direttamente dal sistema sulla pagina relativa all' Ultima...di gioco del Lotto per poter conoscere tutte le ultime news e novità che riguardano ilDay ...

Estrazione Million Day 28 agosto 2023: i numeri vincenti Corriere Nazionale

Per la prima volta nella loro storia, il MillionDAY e il MillionDAY Extra raddoppiano: ora, le estrazioni avvengono due volte al giorno, una alle 13.00 e l'altra come di consueto alle 20.30. Il ...Nuovo appuntamento con l'ultima estrazione di MillionDay e MillionDay extra con i numeri delle 13 di martedì 29/08/2023.