Estate 2023 a Formia | Taddeo | “Altissima la partecipazione agli eventi”

Un filo di sollievo come un filo di pioggia in questacaldissima. È quel che basta per mettere tutto a distanza, anche con cuore dolente. Anzi a maggior ragione se il cuore è dolente. Che dire...Lo fa durante l'intervento che ha introdotto il primo Consiglio dei ministri dopo l'. Un discorso che è rivolto all'esterno, all'opinione pubblica, dopo settimane di silenzio e di riposo in ...Dopo anni, per la prima volta l'è stata completamente libera dal Covi - 19. O così si sperava . Infatti, mentre tutti erano distratti da altri problemi e dalle vacanze, nuove varianti ...

Addio al caldo torrido, la tempesta di fine estate lo spazza via Agenzia ANSA

Dall’8 al 13 settembre, la Grande mela ospiterà le collezioni spring-summer 2024 di oltre 71 brand. Riflettori accesi sul ritorno di Ralph Lauren e sul debutto di Peter Do da Helmut Lang. «Sarà una st ...Matteo Salvini conduce un'estate autenticamente militante, per usare l'infelice espressione ideata da Elly Schlein, la quale l'ha tradotta in ...