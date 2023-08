Esselunga assume operai | inserimento dopo percorso di formazione | ottima occasione | Invia la candidatura

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 29 agosto 2023) Grande opportunità per coloro che vanno alla ricerca di un posto di lavoro.è pronta a nuove assunzioni. Uno delle catene di supermercati più celebri,, è pronta adre nuovi, un’assunzione che verrà fatta al suo stabilimento di produzione. Si tratta di un’offerta di lavoro che in molti coglieranno al volo in quanto questa interessa la ricerca di operatori di linea.unica per chi è alla ricerca di un lavoro- Ilovetrading.itUna grande opportunità per coloro che possiedono tutte le caratteristiche e che vanno alla ricerca di un impiego. Ma come candidarsi? Di seguito vi offriremo tutte le informazioni necessarie all’invio di unaper questo interessante e allettante offerta ...