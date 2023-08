Equitazione | Europei 2023 | le favorite per la prova a squadre Svezia | Germania | Belgio e Svizzera

Leggi su oasport

(Di martedì 29 agosto 2023) All’inizio deglidi salto a ostacoli, che si terranno all’Ippodromo di Milano, manca sempre di meno e l’attesa e la tensione positiva per un evento del genere cresce progressivamente. Tutto in cinque giorni: le medaglie individuali del concorso, ma soprattutto quelle delladove, oltre alle posizioni sul podio, saranno importanti anche quelle della “seconda parta” della classifica, perché i risultati dell’impianto meneghino assegneranno alle nazionali che non l’hanno ancora fatto ben tre pass verso le Olimpiadi di Parigi 2024. Ma quali saranno ledella? Diciamolo subito, per sgomberare il campo da false aspettative: l’Italia non è certamente in questa lista. L’obiettivo della pattuglia azzurra è quella di ottenere ...