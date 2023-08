Equitazione | Europei 2023 | i convocati dell’Italia ai raggi X Emanuele Gaudiano guida il gruppo azzurro

Leggi su oasport

(Di martedì 29 agosto 2023) L’inizio deglidi salto a ostacoli, che si terranno dal 30 agosto al 3 settembreall’Ippodromo di Milano, è sempre più imminente. Un appuntamento speciale quello che si terrà nell’impianto meneghino perché, oltre a mettere in palio le medaglie continentali nel concorso a squadre e in quello individuale, consegnerà tre pass per nazioni verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Fra le squadre in gara per ottenere la carta olimpica verso la rassegna francese dell’anno prossimo c’è anche l’Italia, che vuole tornare alle Olimpiadi, nel salto a ostacoli, vent’anni dopo l’ultima volta, ad Atene 2004. Ma da chi è formato il team? Andiamo a conoscere meglio i cavalieri in gara.Il materano classe 1986 è certamente il cavaliere di punta e “capitano” ...