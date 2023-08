Empoli | ufficiale il ritorno di Destro

Leggi su calcionews24

(Di martedì 29 agosto 2023) L’ha ufficializzato ilin attacco di Mattia. Tutti i dettagli in merito all’operazione Di seguito il comunicato dell’. COMUNICATO –Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Mattia. Mattiaè un attaccante italiano nato ad Ascoli Piceno il 20 marzo 1991. Inizia a giocare nel Punto Juve, nel 2004 passa all’Ascoli per una stagione per poi approdare nel settore giovanile dell’Inter: in nerazzurro Mattia vince lo Scudetto con Giovanissimi e Allievi e il Torneo di Viareggio nel 2008. Nel 2010 avviene il trasferimento in prestito al Genoa, dove esordisce in Serie A a settembre nel match con il Chievo, e mette a segno le prime reti. Gioca poi nel Siena, realizzando ...